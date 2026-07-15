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Деятельность нарколаборатории пресекли в нижегородской деревне

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в деревне Аносово Воскресенского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в деревне Аносово Воскресенского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Предполагаемыми организаторами лаборатории следствие считает 29-летнего москвича и 28-летнего нижегородца. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В полиции уточнили, что лаборатория находилась в частном доме, в котором обнаружили 87 канистр общей емкостью 1,7 тыс. литров, защитные костюмы, оборудование, весы и 9,5 кг мефедрона.