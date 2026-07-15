В Красноярском крае появились почтовые марки с изображением плато Путорана

«Почта России» выпустила продукцию, посвященную природе полуострова Таймыр. На марке изображен Большой Иркиндинский водопад, путоранский снежный баран и характерные пейзажи заповедника. Такие марки уже есть во всех почтовых отделениях Норильска и отделении на проспекте Мира в Красноярске. Региональный управляющий УФПС Красноярского края Виктор Климов отметил, что такая почтовая продукция помогает рассказывать о достопримечательностях края: Марки сохраняют память и рассказывают о наиболее важных событиях и достопримечательностях. Когда изображение плато Путорана на марках попадет в другие города и страны, это может привлечь внимание туристов к нашему региону.