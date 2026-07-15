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В Красноярском крае опровергли фейки о закрытии АЗС

Фейки про закрытие АЗС распространяют в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Власти Красноярского края опровергли фейковую информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе. Ранее в социальных сетях появились списки мобильных АЗС с адресами их местонахождения в городах и телефонами.

Кроме того, «указы» от имени губернатора о закрытии заправок приходят в администрации округов. В правительстве края сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Подобные публикации могут спровоцировать необоснованный ажиотаж и создать повышенную нагрузку на отдельные АЗС», — добавили власти.

Жителей просят не поддаваться на провокации.

Ранее мы писали, что мэрия Красноярска подала в Арбитражный суд иск к компании, которая долгие годы обещала построить в городе крематорий. Администрация требует вернуть участок земли.