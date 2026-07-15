В Калининградской области фирма выплатила долг в 2,1 млн рублей после ареста счетов и тягача

Спор возник между двумя калининградскими фирмами, заключившими агентский договор на перевозку и экспедирование грузов. Одна из сторон выполнила свои обязательства и перевела агенту всю необходимую сумму, однако посредник не рассчитался по договору. После этого компания обратилась в суд.