Считавшуюся утраченной скульптуру «Танец» на месяц выставили в музее Брахерта (фото)

«Не могу сказать, что это премьера, так как скульптура до этого уже полгода экспонировалась в Музее изобразительных искусств, — сообщила Маслобойникова. — Правда, это почему-то не афишировалось, и официального открытия не было. Но когда мы планировали программу празднования 33-летия нашего музея, мы предложили Сергею показать скульптуру у нас, и он пошел навстречу. Он даже сам ее вчера привез и рассказал историю приобретения. Теперь в течение месяца она будет стоять у нас».