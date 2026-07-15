Считавшуюся утраченной скульптуру «Танец» на месяц выставили в музее Брахерта (фото)

В Доме-музее Германа Брахерта в Отрадном в честь 33-летия со дня открытия выставили скульптуру Брахерта «Танец», которая считалась утраченной в годы Великой Отечественной войны. О том, что между музеем и новым владельцем артефакта, калининградским коллекционером Сергеем Поповым, достигнуты договоренности о месячном экспонировании, «Новому Калининграду» рассказала директор музея Маргарита Маслобойникова.
«Не могу сказать, что это премьера, так как скульптура до этого уже полгода экспонировалась в Музее изобразительных искусств, — сообщила Маслобойникова. — Правда, это почему-то не афишировалось, и официального открытия не было. Но когда мы планировали программу празднования 33-летия нашего музея, мы предложили Сергею показать скульптуру у нас, и он пошел навстречу. Он даже сам ее вчера привез и рассказал историю приобретения. Теперь в течение месяца она будет стоять у нас».
Фото: Маргарита Маслобойникова.
Маслобойникова добавила, что с Сергеем Поповым достигнуты договоренности об экспонировании других предметов, связанных с Брахертом. Речь идет о приобретенной в мае этого года плакетки 1913 года с изображением троянского царевича Париса (Попов уверяет, что ранее предмет находился в коллекции голливудской актрисы Мириам Колон) и нескольких предметах из янтаря.
«Новый Калининград» связался с Сергеем Поповым, и он подтвердил, что в музее Брахерта действительно покажут несколько предметов из его коллекции.
«Сейчас их можно увидеть в Музее янтаря, — уточнил он. — Это плакетка, фарфоровый стаканчик, созданный по эскизу Брахерта и браслет. Мы поговорили с Маргаритой и договорились, что выставим предметы на какую-нибудь интересную дату. Но продавать эти работы, конечно, не планирую, так как сам ищу помещение под музей».
Фото: Сергей Попов.
Напомним, что о возвращении бронзовой скульптуры Брахерта «Танец», созданной скульптором в 1921 году, «Новый Калининград» сообщал в сентябре 2025 года.
Согласно каталогу Кунстхалле, работа «Танец» экспонировалась в 1921 году на 55-й выставке искусства в Кёнигсберге, организованной объединением Kunstverein.
Калининградский коллекционер Сергей Попов, вернувший скульптуру в Калининград, рассказал «Новому Калининграду», что из поля зрения специалистов она пропала более чем на 100 лет. До недавнего времени она находилась в Якутске.