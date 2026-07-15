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Длительный стресс вызвал патологию глаза у 39-летнего мужчины из Воронежа

Врачи диагностировали у пациента центральную серозную хориоретинопатию.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежские офтальмологи избавили 39-летнего мужчину от глазной патологии, спровоцированной хроническим стрессом. Об этом сообщили в региональномминистерстве здравоохранения во вторник, 14 июля.

Мужчина обратился в офтальмологическую больницу в конце мая. Он жаловался на непроходящее пятно перед глазом. После осмотра пациента врачи диагностировали у него центральную серозную хориоретинопатию (ЦСХ).

Данная офтальмопатология возникает на фоне стресса. По данным врачей, как правило, ей подвержены мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Выявлено, что тревожность, стрессовые состояния, приём глюкокортикостероидов (кортизола) — основные триггеры болезни. При этом точные причины её возникновения не установлены. В Воронеже врачи сталкиваются примерно с 70 новыми случаями ЦСХ в год.

Мужчине назначили лазерное лечение на мультимодальной лазерной установке, применяемой для высокоточной диагностики и избавления от патологий глазного дна.

Спустя месяц после операции отслойка нейроэпителия в глазу прилегла на 100%. Врачи рекомендовали пациенту пройти курс лечения у психотерапевта, поскольку при продолжающемся стрессе достигнутый результат закрепить не удастся.

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