Длительный стресс вызвал патологию глаза у 39-летнего мужчины из Воронежа

Данная офтальмопатология возникает на фоне стресса. По данным врачей, как правило, ей подвержены мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Выявлено, что тревожность, стрессовые состояния, приём глюкокортикостероидов (кортизола) — основные триггеры болезни. При этом точные причины её возникновения не установлены. В Воронеже врачи сталкиваются примерно с 70 новыми случаями ЦСХ в год.