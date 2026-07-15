В грузовой каркас Ростова-на-Дону в 2026 году войдут еще 10 улиц

В 2027 году ввести в каркас намерены в Ворошиловском и Октябрьском районах, в 2028-м — в Железнодорожном и Советском. Так, на проспекте Королева (от Добровольского до бульвара Комарова) уже изменили схему движения: появилась дополнительная полоса для разворота. Кроме того, в рамках проекта в этом году началась работа по укреплению дорог.