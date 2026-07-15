Депутаты гордумы ознакомились с работой лагеря «Хочу стать десантником»

Как отметила директор департамента по социальной политике Галина Гуренко, лагерь с момента своего основания в 2006 году стал площадкой для проведения военно-патриотических сборов. По ее словам, подростки проживают там в условиях, максимально приближенных к армейскому быту, занимаются строевой, физической, огневой и медицинской подготовкой, а также получают возможность совершить самостоятельный прыжок с парашютом.