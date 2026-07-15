Депутаты гордумы ознакомились с работой лагеря «Хочу стать десантником»

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода посетили военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» в Дальнеконстантиновском округе. Визит состоялся в рамках выездного совещания постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту.
Как отметила директор департамента по социальной политике Галина Гуренко, лагерь с момента своего основания в 2006 году стал площадкой для проведения военно-патриотических сборов. По ее словам, подростки проживают там в условиях, максимально приближенных к армейскому быту, занимаются строевой, физической, огневой и медицинской подготовкой, а также получают возможность совершить самостоятельный прыжок с парашютом.
Ежегодно в лагере проводится четыре профильные смены для 400 воспитанников, при этом четвертый, международный, заезд объединяет около 100 жителей городов-побратимов Нижнего Новгорода и новых регионов России.
Руководитель Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Александр Найденов провел для депутатов экскурсию по лагерю. Они осмотрели жилые помещения, военно-спортивный городок, полосу препятствий, комплекс воздушно-десантной подготовки и площадки для проведения занятий по начальной военной подготовке.
На торжественном построении председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вручил благодарности воспитанникам Екатерине Тишковой, Кириллу Дементьеву, а также Станиславе Бодиной, которая отдыхает в лагере уже в четвертый раз.
Станислава рассказала, что лагерь стал для нее настоящим домом.
«Я сейчас уже заместитель командира взвода и стараюсь, чтобы мальчишки и девчонки, которые впервые приезжают на смену прониклись атмосферой лагеря и побыстрее стали настоящей командой. Ведь вместе нам по плечу любые трудности», — поделилась она.
Во время торжественной части на плацу состоялись показательные выступления по рукопашному бою, акробатике, силовой гимнастике и строевой подготовке.
Евгений Чинцов подчеркнул, что в строю находятся те, кто осознанно выбирает путь служения своей стране. Он выразил признательность командирам и наставникам лагеря за воспитание защитников Отечества, а также родителям за понимание значимости патриотического воспитания подрастающего поколения. Ребятам председатель гордумы пожелал не бояться трудностей, ценить дружбу и стремиться к победам.
Илья Ганин, который впервые приехал в лагерь, отметил, что три недели прошли для него с пользой. Он рассказал, что регулярно занимался спортом, освоил строевую подготовку и понял важность совместной работы, поскольку многие задачи легче и быстрее решаются вместе с товарищами.
Председатель постоянной комиссии Думы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту Владимир Поддымников-Гордеев выразил уверенность, что воспитанники лагеря вырастут достойными людьми.
«Здесь воспитывают настоящих патриотов. Эти ребята всегда будут нашими надежными защитниками — кто-то в армейском строю, кто-то в правоохранительных структурах, кто-то, став врачом, инженером, ученым или учителем. Они будут чтить память предков и передавать потомкам чувство гордости за Россию», — добавил он.
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