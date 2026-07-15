В Дзержинске прошел первый областной чемпионат по настольному теннису для слепых

В городе Дзержинске в Центре адаптивных видов спорта «Парус» впервые в истории нижегородского спорта прошел областной чемпионат по шоудауну — настольному теннису для людей с нарушениями зрения. Соревнования в личном зачете организовали Федерация спорта слепых Нижегородской области и региональное министерство спорта, а значительную поддержку в проведении оказал Центр инклюзивных технологий «Без ограничений», пишет Pravda-nn.ru.
Шоудаун появился еще в 1960‑х годах — игру придумали два слепых канадца. Для игры в шоудаун используется стол с высокими бортами, удлиненная ракетка и мяч со звенящим элементом. Именно по звуку игроки определяют положение мяча.
В Нижнем Новгороде развитие шоудауна связано с деятельностью активиста Романа Кедра и его проектом «Теннис для всех», который стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Ты в игре».
На чемпионат заявились 10 участников — три женщины и семь мужчин. Судейство возглавил руководитель спортивного направления Культурно‑спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Сергей Колесов. Он не только отвечал за проведение турнира, но и во второй день соревнований провел обучающий мастер‑класс для студенток (и будущих судей по шоудауну) факультета адаптивной физкультуры и спорта ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Сергей Колесов занимается развитием этого вида спорта в России с 2011 года и для нижегородских спортсменов выступает в роли наставника.
Роман Кедр отметил, что Сергей Александрович с самого начала поддерживает развитие шоудауна в регионе, а игру местных спортсменов тот оценил очень высоко — по его мнению, она достойна уровня российского чемпионата.
Среди участников были спортсмены из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Для дзержинцев турнир такого масштаба стал дебютным. Лидерами же оказались нижегородцы — воспитанники старшего тренера по шоудауну Алексея Балыкина.
Победителем среди мужчин стал ученик Балыкина — Алдар Мушаев. Сам тренер занял второе место, а Роман Кедр — третье. В женском зачете золото завоевала нижегородка Юлия Спириденкова.
Особенность шоудауна — возможность играть на равных людям с разным уровнем зрения. Для соблюдения равных условий зрячим участникам завязывают глаза. В планах у организаторов проводить в регионе инклюзивные турниры, где спортсмены с инвалидностью по зрению смогут состязаться со здоровыми игроками.