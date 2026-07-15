В Дзержинске прошел первый областной чемпионат по настольному теннису для слепых

На чемпионат заявились 10 участников — три женщины и семь мужчин. Судейство возглавил руководитель спортивного направления Культурно‑спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Сергей Колесов. Он не только отвечал за проведение турнира, но и во второй день соревнований провел обучающий мастер‑класс для студенток (и будущих судей по шоудауну) факультета адаптивной физкультуры и спорта ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Сергей Колесов занимается развитием этого вида спорта в России с 2011 года и для нижегородских спортсменов выступает в роли наставника.