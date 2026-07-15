В Бавлинском районе Татарстана обнаружен курган бронзового века

На территории памятника отныне запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением археологических раскопок. Это уже не первое открытие в районе: в 2024 году учёные изучали поселение бронзового века «Исергапово-I» и взяли под охрану курганный могильник. Новая находка, по словам экспертов, может стать важным источником знаний о прошлом региона. Дальнейшие исследования помогут определить точный возраст и принадлежность захоронения, а также пролить свет на быт и ритуалы древних обитателей Прикамья.