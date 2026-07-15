В Бавлинском районе Татарстана обнаружен курган бронзового века

Археологи выявили новый объект культурного наследия на юго-востоке республики. В Бавлинском районе, неподалёку от посёлка Новозареченск, найдена каменно-земляная насыпь, получившая название «Одиночный курган 1». Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия уже включил находку в Перечень выявленных памятников.
Курган расположен в четырёхстах метрах от русла реки Кандыз, между посёлком Новозареченск и селом Дмитриевка. Уплощённая округлая насыпь достигает девяти метров в диаметре и полуметра в высоту. Поверхность её покрыта степной травой, а в центре видна округлая впадина — её диаметр составляет два метра, глубина — около тридцати сантиметров.
На территории памятника отныне запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением археологических раскопок. Это уже не первое открытие в районе: в 2024 году учёные изучали поселение бронзового века «Исергапово-I» и взяли под охрану курганный могильник. Новая находка, по словам экспертов, может стать важным источником знаний о прошлом региона. Дальнейшие исследования помогут определить точный возраст и принадлежность захоронения, а также пролить свет на быт и ритуалы древних обитателей Прикамья.