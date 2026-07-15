В ЕС вводят новые правила временной защиты для украинцев

Напомним, механизм временной защиты запустили в Евросоюзе еще в марте 2022 года. По данным Совета ЕС, к 31 мая 2026 года им воспользовались около 4,38 миллиона человек. Этот статус дает право на проживание, работу, медицинскую помощь, образование и социальную поддержку во всех странах союза.