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В ЕС вводят новые правила временной защиты для украинцев

С марта 2027 года правила получения временной защиты в Евросоюзе для украинцев меняются. Совет ЕС принял решение, что новый статус смогут получить только те заявители, которые урегулировали вопросы с воинской обязанностью на родине. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», — уточняется в документе.

Важный нюанс: нововведение коснется исключительно тех, кто только планирует обращаться за статусом временной защиты. На украинцев, которые уже его получили в странах Евросоюза, новое правило не распространяется.

Чтобы получить статус, новым заявителям придется доказать, что они исполнили свой долг перед государством. В качестве подтверждения подойдут разные документы. Например, загранпаспорт со штампом украинских пограничников о законном выезде из страны. Или подтверждение освобождения от службы или ее прохождения.

Параллельно с этим Совет ЕС согласовал продление самой программы временной защиты для украинских беженцев. Она будет работать еще на один год — с марта 2027-го до 4 марта 2028 года.

«Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех людей, покинувших Украину», — объяснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.

Напомним, механизм временной защиты запустили в Евросоюзе еще в марте 2022 года. По данным Совета ЕС, к 31 мая 2026 года им воспользовались около 4,38 миллиона человек. Этот статус дает право на проживание, работу, медицинскую помощь, образование и социальную поддержку во всех странах союза.

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