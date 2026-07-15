В ЕС вводят новые правила временной защиты для украинцев

«Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», — уточняется в документе.
Важный нюанс: нововведение коснется исключительно тех, кто только планирует обращаться за статусом временной защиты. На украинцев, которые уже его получили в странах Евросоюза, новое правило не распространяется.
Чтобы получить статус, новым заявителям придется доказать, что они исполнили свой долг перед государством. В качестве подтверждения подойдут разные документы. Например, загранпаспорт со штампом украинских пограничников о законном выезде из страны. Или подтверждение освобождения от службы или ее прохождения.
Параллельно с этим Совет ЕС согласовал продление самой программы временной защиты для украинских беженцев. Она будет работать еще на один год — с марта 2027-го до 4 марта 2028 года.
«Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех людей, покинувших Украину», — объяснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.