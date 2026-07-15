В поселке Ванино в Хабаровском крае обновят дорогу по улице Цыганкова

«Для Ванино это знаковое событие — поселок впервые вошел в национальный проект “Инфраструктура для жизни”. Благодаря федеральной поддержке появилась возможность капитально отремонтировать дорогу, которая давно нуждалась в обновлении и имеет важное значение для жителей. По ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, подвозят топливо к местной котельной. На этой улице также расположены школа и жилые кварталы», — отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Карманов.