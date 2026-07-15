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В поселке Ванино в Хабаровском крае обновят дорогу по улице Цыганкова

Работы проведут на участке протяженностью около 1 километра.

Ремонт дороги по улице Цыганкова проведут в поселке Ванино в Хабаровском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Для Ванино это знаковое событие — поселок впервые вошел в национальный проект “Инфраструктура для жизни”. Благодаря федеральной поддержке появилась возможность капитально отремонтировать дорогу, которая давно нуждалась в обновлении и имеет важное значение для жителей. По ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, подвозят топливо к местной котельной. На этой улице также расположены школа и жилые кварталы», — отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Карманов.

Работы проведут на участке протяженностью около 1 км. Помимо ремонта проезжей части планируется также заменить изношенные сети водоотведения и водоснабжения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.