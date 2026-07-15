Телеком-оператор упрощает воронежскому бизнесу доступ к частным сетям

«Запуск pLTE Lite — логичное развитие нашей экспертизы в сегменте частных сетей. Мы видим растущий запрос рынка на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов. Наш подход позволяет компаниям начать трансформацию с минимальными инфраструктурными затратами — такое решение на 70−80% снижает капитальные затраты и до 50% операционные. При этом мы готовы сопровождать клиента и масштабировать сеть по мере роста потребностей его бизнеса», — отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов Александр Яресько.