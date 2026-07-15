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Приставы забрали у волгоградца KIA бизнес-класса за долг по налогам и штрафам

Иномарку с красивыми номерами должник выкупил на следующий же день.

Источник: Комсомольская правда

Арест авто в очередной раз помог судебным приставам взыскать долг с жителя Волгоградской области. Накопивший долги в сумме более полумиллиона рублей мужчина скрывал от приставов свое имущество, деньги на счетах не хранил. Во время очередного планового рейда он попался: седан бизнес-класса KIA RIO K5 с тремя семерками на эвакуаторе поехал на штрафстоянку, сообщает УФССП по Волгоградской области.

Расставаться с машиной должник не хотел, поэтому уже на следующий день нашел 560 тысяч, которые он должен был по налогам и штрафам, а также оплатил исполнительский сбор. Авто удалось вернуть.