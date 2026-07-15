Михаил Котюков проверил новую школу в Тихих Зорях и ремонт гимназии

В Красноярске проверили ход строительства и ремонта учебных заведений. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В микрорайоне Тихие Зори достраивают новую школу. Она станет одной из самых больших в краевом центре и сможет принять более тысячи учеников. Работы на объекте идут в две смены. Запись детей в новую школу уже началась. В здании оборудовали 130 кабинетов, лаборатории, лингвистические классы и блок искусств. В образовательной программе упор сделают на естественные науки.
Также в Красноярске завершают ремонт здания на улице Лесной. Ему больше 50 лет, сейчас там находится блок начальных классов гимназии № 13 «Академ». Готовность объекта составляет 98%. Строители заканчивают внутренние работы, обновляют фасад и благоустраивают территорию.
Всего в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети» в Красноярском крае капитально ремонтируют 16 школ. Губернатор добавил, что строительство и ремонт учебных заведений продолжит держать на личном контроле.