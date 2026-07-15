Михаил Котюков проверил новую школу в Тихих Зорях и ремонт гимназии

В микрорайоне Тихие Зори достраивают новую школу. Она станет одной из самых больших в краевом центре и сможет принять более тысячи учеников. Работы на объекте идут в две смены. Запись детей в новую школу уже началась. В здании оборудовали 130 кабинетов, лаборатории, лингвистические классы и блок искусств. В образовательной программе упор сделают на естественные науки.