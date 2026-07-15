В Биробиджане отремонтировали первый этаж областной больницы

Ремонт первого этажа областной больницы в Биробиджане провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения правительства Еврейской автономной области.
Прием пациентов уже возобновлен. Консультации на первом этаже ведут узкие специалисты, работают процедурный и прививочный кабинеты. Масштабная модернизация охватывает все подразделения поликлинического корпуса. Например, одновременно, не мешая работе лечебного учреждения, продолжается ремонт трехэтажного корпуса и фасада.
«В двухэтажном корпусе, где ранее располагались травмпункт и хирургический блок, теперь работают рентгенологическая служба и кабинеты узких специалистов: кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога. На втором этаже открыто отделение третьего уровня реабилитации, там же организован и наш дневной стационар», — отметил директор больницы Андрей Решетько.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.