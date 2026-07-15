В Волгоград привезли фонтан «Детский хоровод»: как он теперь выглядит

Ранее пресс-служба мэрии показала, как идут работы по обновлению гидросооружения. Сообщалось, что фонтан получит архитектурную подсветку, которая будет работать в двух режимах: летом рисунок будет появляться на водяных струях, а зимой в чаше заработает световая инсталляция.