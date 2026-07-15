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В Волгоград привезли фонтан «Детский хоровод»: как он теперь выглядит

Временно её разместили в кузове грузовика — в фонтане на Привокзальной площади скульптуру установят, как только будут завершены подготовительные работы.

Скульптурную композицию «Детский хоровод» доставили в Волгоград. Временно её разместили в кузове грузовика — в фонтане на Привокзальной площади скульптуру установят, как только будут завершены подготовительные работы.

Ранее пресс-служба мэрии показала, как идут работы по обновлению гидросооружения. Сообщалось, что фонтан получит архитектурную подсветку, которая будет работать в двух режимах: летом рисунок будет появляться на водяных струях, а зимой в чаше заработает световая инсталляция.

«После установки композиции на территории высадят около 300 деревьев и больше тысячи кустарников», — сообщают в мэрии.

Ранее vlg.aif.ru рассказал, какие артефакты вскрылись под асфальтом площади Павших Борцов и почему их вывозят не в музеи, а на свалку.