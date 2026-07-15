Ценные бумаги донской племагрофирмы продают с торгов за 105 млн рублей

В отношении предприятия до 29 ноября 2025 года было введено конкурсное производство, которое продолжается до сих пор из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попыток реализовать имущество. На момент банкротства общий долг предприятия перед кредиторами превысил 2,4 млрд руб.