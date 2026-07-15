Пензенские ученые создали элемент для единого датчика двух видов давления

Ученые ПГУ предлагают конструкцию, которая объединяет два типа измерений давления на одном элементе: тензорезистивный — для обычного давления и пьезоэлектрический — для резких скачков. При этом каналы работают независимо друг от друга, а сама деталь состоит из двух тонких слоев — пленок из нихрома и нитрида алюминия. Таким образом, вместо двух отдельных датчиков получится один универсальный. Такой подход делает прибор легче и компактнее, а производство — проще и дешевле: оба слоя можно нанести в едином технологическом процессе.