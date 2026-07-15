Хабаровский край станет главной площадкой фильма «Все реки впадают в моря»

«Правительство края окажет всю необходимую помощь создателям фильма — мы хотим так показать наш Хабаровский край, чтобы зрители просто не смогли не влюбиться в него. Чтобы о нашем регионе говорили как о территории, где хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей, строить бизнес и отдыхать. Территории перспектив, возможностей и вдохновения», — подчеркнул губернатор.