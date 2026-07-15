Хабаровский край станет главной площадкой фильма «Все реки впадают в моря»

Хабаровский край станет основной съемочной площадкой полнометражного художественного фильма «Все реки впадают в моря». Съемки в регионе стартуют 15 августа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Картина расскажет историю подростков, которые, вдохновившись великими исследователями Дальнего Востока, отправляются в опасное путешествие по Амуру. По словам главы региона, это будет фильм «о мужестве, дружбе и настоящем дальневосточном характере».
Проект трёх кинокомпаний стал одним из победителей первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино, который проводился при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Как отметил Дмитрий Демешин, «более 90% съемок пройдет на нашей земле. Зрители увидят великий Амур, бескрайнюю тайгу, суровую, но притягательную красоту Дальнего Востока».
По условиям гранта не менее 30% творческой команды должны составлять жители региона. Поэтому вместе с известными российскими актерами — Ярославом Могильниковым, Дарьей Урсуляк, Дмитрием Куличковым, Александром Обласовым, Матвеем Кулагиным и Александрой Бабаскиной — в съемках примут участие артисты хабаровских театров, студенты ВГИКа, местные костюмеры, гримеры и представители коренных малочисленных народов.
«Правительство края окажет всю необходимую помощь создателям фильма — мы хотим так показать наш Хабаровский край, чтобы зрители просто не смогли не влюбиться в него. Чтобы о нашем регионе говорили как о территории, где хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей, строить бизнес и отдыхать. Территории перспектив, возможностей и вдохновения», — подчеркнул губернатор.
Премьера фильма «Все реки впадают в моря» запланирована на осень 2027 года. Его покажут в кинотеатрах и на онлайн-платформах.