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Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область

В Волгоградской области в ближайшие часы может резко измениться погода. В регионе.

В Волгоградской области в ближайшие часы может резко измениться погода. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 25 метров в секунду, сообщает МЧС.

— В период 12:00−13:00 и до конца суток 15 июля, ночью и днем 16 июля в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с, — указано в штормовом предупреждении.

Аналогичная погода прогнозируется 15 июля в ряде регионов четырех федеральных округов России. Жителей просят соблюдать осторожность, так как шторм может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

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