В Сальском районе нашли сырную продукцию из нелогичного объема сырья с помощью ИИ

Система зафиксировала, что на производстве оформили сертификат на молочную продукцию с превышением молочно-жирового баланса сырья по отношению к готовому продукту. Так, из творога и сыра сулугуни изготовили рулеты из сыра, но при этом количество жира в сырье составило 5,2 кг, тогда как в готовой продукции — 7,4 кг, что физически невозможно.