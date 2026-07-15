В Хабаровске обновляют больницу имени Галанта и наркологическую службу

В Хабаровске в краевой психиатрической больнице имени И. Б. Галанта завершили ремонт первого этажа главного корпуса, где разместится обновленный наркологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Ранее подразделения наркологической службы находились на разных площадках города. Теперь все этапы помощи — от первичного приема до реабилитации — будут сосредоточены в одном месте на улице Серышева, 33.
После ремонта на площади 428 кв. метров оборудовали 23 кабинета для врачей-психиатров, наркологов, медицинских психологов, регистратуры и проведения исследований. Также обновили инженерные коммуникации, установили новые двери, заменили полы и потолки.
По словам и.о. главного врача Натальи Воронковой, новая организация пространства позволит сократить время ожидания приема и сделать помощь более доступной для пациентов.
Стоимость ремонта составила более 12,6 млн рублей. Сейчас в больнице завершают закупку мебели и установку систем навигации и видеонаблюдения.
Помимо медицинской помощи, в учреждении продолжают развивать лечебно-трудовые мастерские. Пациенты занимаются шитьем — изготавливают пижамы, халаты, постельное белье, а также плетут маскировочные сети.
За последние полгода в мастерских больницы и ее Комсомольского филиала изготовили более тысячи пижам, около 600 единиц другой одежды и свыше 100 комплектов постельного белья.
В 2026 году больница имени Галанта продолжит модернизацию. Планируется ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделений неотложной наркологии, пищеблоков и других об.