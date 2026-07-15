Межевич: коллективизм против панства — чем белорусы отличаются от украинцев

Безусловно, мы очень похожи — и русские на белорусов, и белорусы на русских, и украинцы тоже на нас очень похожи, отсюда популярное мнение о том, что мы один народ. Но если границы народа определять через понимание-непонимание, взаимодействие-невзаимодействие, то вопрос о единстве можно ставить, считает эксперт.
Главное объяснение различий между белорусами и украинцами, по мнению профессора, лежит в географических и климатических условиях.
Первое, что приходит в голову, происходящее на Украине — это результат определенных географических условий. Богато живут люди: если у вас палочку от швабры воткнуть в землю, через десять лет у вас вишня плоды приносит. А что у нас под Витебском? Зона рискованного земледелия. Болото, озера, лес. Если картошка уродится — счастье. Но если не уродилась — это проблема.
Эксперт обратил внимание на отсутствие у Беларуси выхода к морю: «Море рядом — нет. Выхода к Великим рекам как-то странно и даже обидно. И Днепр вроде свой, а оттекает на Украину. И Неман вроде свой, и Западная Двина — начинаются или проходят через республику, а заканчиваются не у нас».
Украина, в отличие от Беларуси, получила от природы огромное преимущество: большое, теплое море, уголь — лучший в Европе, газ — свой, пусть его и не хватает, плюс железная руда и марганец. Межевич подчеркнул историческое значение этого набора ресурсов:
«Марганец, железная руда и каменный уголь — это то, что сделало Англию Великобританией и позволило из Пруссии получить Германию. А в Швеции железная руда была, но не было угля — и Швеция осталась Швецией, но не чем-то большим. В Беларуси ничего этого нет. Поэтому богатеть промышленностью было очень сложно изначально».
Коллективизм против «панства»
Отдельное внимание профессор уделил социальным установкам, которые сформировались под влиянием природных условий. На плодородном юге возникло стремление к индивидуальному успеху, на севере — к коллективному выживанию.
«Польше в известной степени удалось навязать Украине свой культурный код. Отсюда знаменитое слово “пановать” — быть паном. Вот представьте себе в белорусской деревне: вам повезло, вы крышу железом покрыли — и решили быть паном. Ну, это бесперспективное занятие. Могут обидеть, могут огорчить», — заметил Межевич.
Он пояснил, что коллективизм не является уравниловкой в плохом смысле: «Это проявление коллективизма, характерного для нечерноземной зоны России. В деревне только коллективом можно жить. И только коллективом можно выжить. У тебя картошка кончилась — запас есть. Вот когда мало, но есть способность делиться — это к нам, на север».
«Республика-партизанка»
Профессор провёл важную историческую параллель, объясняющую, почему белорусский культурный код включает в себя готовность к сопротивлению.
«Когда немцы пришли в 1941-м, поначалу было такое же ожидание, как в Первую мировую. Но потом началось то, что позволяет называть Беларусь республикой-партизанкой. Это не та республика, где много леса. Это та, где много сопротивления», — заявил Межевич.
Этот исторический опыт, по мнению эксперта, напрямую проецируется на современную ситуацию.
«Когда я смотрю на очередные угрозы просроченного украинского лидера в адрес Беларуси и ее президента, я понимаю, что настолько не знать соседей, настолько не понимать ситуацию… Очень важно понимать, что твои люди добрыми гостями не будут, особенно после тех заявлений, которые ты сделал. Раздавать автоматы мирному населению не только в Киеве умеют. Здесь это будет оружие для защиты себя и своих», — подчеркнул Межевич.
Гордость и почет — это не в том, чтобы кому-то навязывать свои стандарты, а в том, чтобы суметь себя защитить. Это важнейшая задача в текущих условиях", резюмировал собеседник Sputnik.