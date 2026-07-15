Межевич: коллективизм против панства — чем белорусы отличаются от украинцев

«Когда я смотрю на очередные угрозы просроченного украинского лидера в адрес Беларуси и ее президента, я понимаю, что настолько не знать соседей, настолько не понимать ситуацию… Очень важно понимать, что твои люди добрыми гостями не будут, особенно после тех заявлений, которые ты сделал. Раздавать автоматы мирному населению не только в Киеве умеют. Здесь это будет оружие для защиты себя и своих», — подчеркнул Межевич.