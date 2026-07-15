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Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Дархан Мырзабаев назначен на должность вице-министра промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 15 июля 2026 года сообщила пресс-служба правительства.

Дархан Мырзабаев родился в 1989 году в Павлодарской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Национальную высшую школу нефти и источников энергии Французской Республики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Китайско-Европейскую международную школу бизнеса.

Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером ТОО «PGS Kazakhstan» в Алматы. В разные годы занимал должности: старший полевой геофизик Schlumberger Ltd, Лондон; менеджер программы компании Amazon EU S.A.R.L; исполняющий обязанности руководителя, руководитель Управления цифровых технологий Павлодарской области; исполняющий обязанности директора, директор Департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В 2024—2025 годах работал заместителем председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2025 года работал заведующим Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК.

10 июля стало известно о назначении нового прокурора города Алатау.