Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Дархан Мырзабаев родился в 1989 году в Павлодарской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Национальную высшую школу нефти и источников энергии Французской Республики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Китайско-Европейскую международную школу бизнеса.