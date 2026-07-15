В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской Липецкой областях, сообщили губернаторы регионов.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об угрозе ракетного обстрела.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Липецкой области», — написал он в канале на платформе «Макс».
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