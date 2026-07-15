На Копылова в Красноярске начали строить эскалаторный тоннель метро

«Строительство тоннеля для эскалатора, еще мы называем его наклонный ход, один из самых сложных процессов в метростроении. Его будем строить под углом 30 градусов от поверхности до платформ. Нужно будет пересечь несколько слоёв грунта, в том числе водоносные слои. Для проходки используем технологию искусственного замораживания грунта», — рассказали в группе «Красноярское метро».