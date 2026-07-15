На Копылова в Красноярске начали строить эскалаторный тоннель метро

В Красноярске в районе будущей станции метро «Улица Копылова» начали строить эскалаторный тоннель.
Метростроители сообщили, что уже смонтировали 20 чугунных колец для опоры, установили блокоукладчик и лебёдку. Также на площадке метро подготовили к работе замораживающую станцию, которая состоит из двух морозильных установок.
Это необходимо для того, чтобы стабилизировать грунт на всю глубину тоннеля.
«Строительство тоннеля для эскалатора, еще мы называем его наклонный ход, один из самых сложных процессов в метростроении. Его будем строить под углом 30 градусов от поверхности до платформ. Нужно будет пересечь несколько слоёв грунта, в том числе водоносные слои. Для проходки используем технологию искусственного замораживания грунта», — рассказали в группе «Красноярское метро».
Замораживающие колонки разместили в специально пробуренных 43 скважинах.
«Смешали жидкость, которую мы называем “рассол”, так как состоит из воды и соли (хлористый кальций или натрий), а морозильный комплекс зовём рассольной станцией. Жидкость станция охладит до −22 градусов и пустит по колонкам. Так за несколько недель мы охладим и сделаем твердым участок грунта, нужный для строительства, на все 70 метров глубины тоннеля», — пояснили метростроители.
Всего в тоннеле будет смонтировано 90 прочных чугунных колец.
Напомним, в конце июня метростроители отчитались, что завершили работу на проходке левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» протяженностью 2,6 километра. На тот момент щиту оставалось пройти 14 метров, установив всего 10 колец, после чего произойдет выход в демонтажную камеру.
Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра, на ней расположатся шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтёров». Генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Стоит отметить, что к одному из основных подрядчиков строительства красноярского метротрама — ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» — предъявили иски на общую сумму 128 млн рублей. Среди истцов поставщики и подрядчики из разных регионов. Они требуют взыскать задолженность по договорам, а также неустойки за просрочку платежей.