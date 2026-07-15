В Ростовской области ожидаются сильные дожди с ветром и градом

При этом в в Ростове-на-Дону, в отдельных северо-западных (Каменский), северо-восточных (Советский, Боковский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский) районах и Приазовье (Аксайский, Мясниковский районы) в этот же период ожидается чрезвычайная пожароопасность. Жителей этих муниципалитетов просят воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш и не бросать в лесу горящие спички и окурки.