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В Ростовской области ожидаются сильные дожди с ветром и градом

На Дону объявлено штормовое предупреждение о сильном дожде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По данным Ростгидромета, до конца суток 15 июля, ночью и утром 16 июля местами в Ростовской области пройдут дожди, ливни с грозами, градом и ветром скоростью 20−23 м/с.

Источник: Коммерсантъ

На Дону объявлено штормовое предупреждение о сильном дожде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По данным Ростгидромета, до конца суток 15 июля, ночью и утром 16 июля местами в Ростовской области пройдут дожди, ливни с грозами, градом и ветром скоростью 20−23 м/с.

При этом в в Ростове-на-Дону, в отдельных северо-западных (Каменский), северо-восточных (Советский, Боковский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский) районах и Приазовье (Аксайский, Мясниковский районы) в этот же период ожидается чрезвычайная пожароопасность. Жителей этих муниципалитетов просят воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш и не бросать в лесу горящие спички и окурки.

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