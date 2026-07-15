Евгений Князев, кинохиты и два гения барокко: три концерта недели в Калининградской филармонии

В программе — знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха, Концерт для клавира, струнных и бассо континуо № 5, а также торжественная кантата «Глория» Вивальди. Одно из самых известных духовных сочинений композитора наполнит вечер праздничной энергией и красотой хорового звучания.