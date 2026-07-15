Евгений Князев, кинохиты и два гения барокко: три концерта недели в Калининградской филармонии

На этой неделе филармония приглашает слушателей на три прекрасных концерта: гостей ждут открытие международного фестиваля «Бахослужение» с участием народного артиста России Евгения Князева, ностальгический вечер, посвящённый любимым кинокартинам, и музыкальный диалог двух великих сочинителей. Рассказываем подробнее.
1. Открытие фестиваля «Бахослужение»: «Я, Господи, творение твоё».
16 июля, четверг, 19:00.
Международный музыкальный фестиваль откроется литературно-музыкальной композицией с участием народного артиста России Евгений Князев. Известный актёр, сыгравший Вольфа Мессинга, Бориса Пастернака, Льва Троцкого и Иосифа Сталина, объединит на одной сцене художественное слово и музыку.
В основе программы — диалог трёх великих авторов: Баха, Уильяма Шекспира и Джона Донна. Гости услышат произведения, ставшие вершинами мировой классики, среди которых легендарная «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии и фрагменты из цикла «Хорошо темперированный клавир».
Музыкальную часть представят солистки Калининградской филармонии Мария Гаврилюк (орган), Анна Юсупова (клавесин) и Анна Ушакова (фортепиано).
Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» пройдёт в зале филармонии с 16 по 28 июля. Мероприятие организовано Калининградской областной филармонией имени Е. Ф. Светланова при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
2. «Хиты Голливуда».
17 июля, пятница, 19:00.
В исполнении солистов и музыкантов филармонии прозвучат саундтреки из культовых картин «Гладиатор», «Аватар», «Дюна», «Властелин колец», «Звёздные войны», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Парфюмер», «Идентификация Борна», «Красотка» и многих других.
Гости услышат произведения обладателей премии «Оскар» Джона Уильямса, Ханса Циммера, Тома Тыквера и Джонни Клаймека. Многие из этих мелодий давно вышли за пределы киноэкрана и стали самостоятельными музыкальными хитами.
3. «Два гения. Бах и Вивальди».
19 июля, воскресенье, 18:00.
Фестиваль «Бахослужение» продолжится программой, посвящённой двум великим композиторам эпохи барокко — Иоганну Себастьяну Баху и Антонио Вивальди.
Камерный оркестр Калининградской филармонии, солисты-вокалисты, Молодёжный камерный хор «Кириллица», орган и рояль объединятся, чтобы исполнить произведения, которые уже три столетия остаются вершинами мировой классической музыки.
В программе — знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха, Концерт для клавира, струнных и бассо континуо № 5, а также торжественная кантата «Глория» Вивальди. Одно из самых известных духовных сочинений композитора наполнит вечер праздничной энергией и красотой хорового звучания.
Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».