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Евгений Князев, кинохиты и два гения барокко: три концерта недели в Калининградской филармонии

Рассказываем, что ждёт слушателей с 16 по 19 июля.

Источник: Клопс.ru

На этой неделе филармония приглашает слушателей на три прекрасных концерта: гостей ждут открытие международного фестиваля «Бахослужение» с участием народного артиста России Евгения Князева, ностальгический вечер, посвящённый любимым кинокартинам, и музыкальный диалог двух великих сочинителей. Рассказываем подробнее.

1. Открытие фестиваля «Бахослужение»: «Я, Господи, творение твоё».

16 июля, четверг, 19:00.

Международный музыкальный фестиваль откроется литературно-музыкальной композицией с участием народного артиста России Евгений Князев. Известный актёр, сыгравший Вольфа Мессинга, Бориса Пастернака, Льва Троцкого и Иосифа Сталина, объединит на одной сцене художественное слово и музыку.

В основе программы — диалог трёх великих авторов: Баха, Уильяма Шекспира и Джона Донна. Гости услышат произведения, ставшие вершинами мировой классики, среди которых легендарная «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии и фрагменты из цикла «Хорошо темперированный клавир».

Музыкальную часть представят солистки Калининградской филармонии Мария Гаврилюк (орган), Анна Юсупова (клавесин) и Анна Ушакова (фортепиано).

Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» пройдёт в зале филармонии с 16 по 28 июля. Мероприятие организовано Калининградской областной филармонией имени Е. Ф. Светланова при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.

2. «Хиты Голливуда».

17 июля, пятница, 19:00.

В исполнении солистов и музыкантов филармонии прозвучат саундтреки из культовых картин «Гладиатор», «Аватар», «Дюна», «Властелин колец», «Звёздные войны», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Парфюмер», «Идентификация Борна», «Красотка» и многих других.

Гости услышат произведения обладателей премии «Оскар» Джона Уильямса, Ханса Циммера, Тома Тыквера и Джонни Клаймека. Многие из этих мелодий давно вышли за пределы киноэкрана и стали самостоятельными музыкальными хитами.

3. «Два гения. Бах и Вивальди».

19 июля, воскресенье, 18:00.

Фестиваль «Бахослужение» продолжится программой, посвящённой двум великим композиторам эпохи барокко — Иоганну Себастьяну Баху и Антонио Вивальди.

Камерный оркестр Калининградской филармонии, солисты-вокалисты, Молодёжный камерный хор «Кириллица», орган и рояль объединятся, чтобы исполнить произведения, которые уже три столетия остаются вершинами мировой классической музыки.

В программе — знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха, Концерт для клавира, струнных и бассо континуо № 5, а также торжественная кантата «Глория» Вивальди. Одно из самых известных духовных сочинений композитора наполнит вечер праздничной энергией и красотой хорового звучания.

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