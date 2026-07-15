Овны неожиданно изменят планы, а Скорпионы узнают чужой секрет: таро-расклад на среду, 15 июля

Любовь (Десятка Кубков): обещает тёплую встречу, семейный разговор или приятное событие в кругу близких. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на спор, где важно не тратить силы на доказательство своей правоты. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о необходимости соблюдать режим и не ждать быстрых результатов от лечения или тренировок.