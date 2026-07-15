Известные актеры, журналисты и блогеры станут участниками цикла дискуссий фестиваля «Усадьбы Москвы»

Публичная программа Галереи Ильи Глазунова (экспозиция «Музея сословий России») посвящена локальной идентичности, психологии творчества и поиску новых сценариев развития исторических пространств. 18 июля здесь в рамках проекта «Лето в Москве» и фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдет дискуссия «Усадьба 2.0. Как мы будем жить в особняках будущего?». Вместе с Сабиной Чагиной, основательницей междисциплинарной творческой экосистемы «Сабстанция», и Ольгой Зиналиевой, лектором общества «Знание», участники обсудят, почему знание истории своего района помогает почувствовать более глубокую связь с городом. Кроме того, на встрече поговорят о том, могут ли объекты культурного наследия стать популярным местом для посещения у местных жителей.