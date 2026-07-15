Известные актеры, журналисты и блогеры станут участниками цикла дискуссий фестиваля «Усадьбы Москвы»

Фестиваль «Усадьбы Москвы» начинает цикл тематических дискуссий, посвященных усадьбам и городскому архитектурному наследию. Вместе с телеведущими, общественными деятелями и другими экспертами горожане поговорят о том, как исторические усадьбы становятся частью современной жизни столицы.
Первой дискуссионной площадкой станет Галерея Ильи Глазунова (экспозиция «Музей сословий России»), подведомственная столичному Департаменту культуры. Встречу можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации.
Публичная программа Галереи Ильи Глазунова (экспозиция «Музея сословий России») посвящена локальной идентичности, психологии творчества и поиску новых сценариев развития исторических пространств. 18 июля здесь в рамках проекта «Лето в Москве» и фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдет дискуссия «Усадьба 2.0. Как мы будем жить в особняках будущего?». Вместе с Сабиной Чагиной, основательницей междисциплинарной творческой экосистемы «Сабстанция», и Ольгой Зиналиевой, лектором общества «Знание», участники обсудят, почему знание истории своего района помогает почувствовать более глубокую связь с городом. Кроме того, на встрече поговорят о том, могут ли объекты культурного наследия стать популярным местом для посещения у местных жителей.
Площадками для других дискуссий станут Петровский путевой дворец, «Есенин-центр» (филиал московского музея С. А. Есенина, расположенный во флигеле усадьбы Мейера), а также Всероссийский музей декоративного искусства. Во встречах примут участие представители усадеб Московской и Тульской областей.
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.