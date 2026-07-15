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В павильонах «Ягодные сезоны» появилась смородина и молодой крыжовник

В этом сезоне горожане приобрели в них уже более 1,9 тысячи тонн клубники и не менее 185 тонн других ягод.

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В павильонах «Ягодные сезоны» появились летние новинки — фермеры привезли в столицу смородину, землянику и крыжовник. Брендированные торговые точки расположены рядом со станциями метро и остановками наземного транспорта. С момента их открытия в мае горожане приобрели свыше двух тысяч тонн клубники и около 200 тонн других ягод.

Ягоды едят свежими или добавляют в разные блюда, включая выпечку. Особенно вкусными они будут в полезной утренней каше, а на обед можно сделать освежающий салат с клубникой — среди других ингредиентов обычно выбирают авокадо, спаржу, шпинат или мяту, сыр фета, буррата или страчателла.

Из голубики делают варенье, малина и смородина подойдут для пирога, из крыжовника и клюквы получится лимонад, а из брусники кулинары советуют готовить соус для мяса.

В 2026 году количество торговых павильонов выросло до 300. Найти ближайший к дому или работе можно на сайте проекта «Лето в Москве» во вкладке «Ягодные сезоны».

В павильонах за прилавками располагаются фермеры из южных регионов России — Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Кабардино-Балкарии, Крым, Адыгеи, Дагестан, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии.

По мере созревания ягод присоединились владельцы хозяйств из Центрального федерального округа, в том числе из Калужской, Московской, Тверской, Нижегородской, Самарской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Курской и Орловской областей, Чувашской и Удмуртской республик, а также Республики Марий Эл.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.

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