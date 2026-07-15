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Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

Ученый возглавлял дальневосточную экспедицию по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы. В итоге была выяснена природа клещевого энцефалита и предложены методы борьбы с ним.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В память о выдающемся ученом-микробиологе, создателе советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Льве Зильбере безымянному проезду в районе Щукино на северо-западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера. Она проходит между улицами Живописной и Гамалеи вдоль дома 25 на улице Гамалеи. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Лев Зильбер родился в 1894 году в селе Медведь Новгородской губернии. В 1919 году окончил медицинский факультет Императорского Московского университета.

В 1920—1930-е годы, работая в подразделениях микробиологии Наркомздрава СССР, он руководил ликвидацией вспышек брюшного тифа, чумы, оспы в различных регионах страны. Возглавлял дальневосточную экспедицию по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы, в ходе которой была выяснена природа заболевания — клещевого энцефалита — и предложены методы борьбы с ним.

В последующие годы Лев Зильбер трудился в Институте микробиологии имени С. Н. Виноградского Российской академии наук, Научно-исследовательском институте вирусологии Академии медицинских наук СССР. В 1961-м на базе Центрального института эпидемиологии и микробиологии создал первый в стране отдел общей иммунологии и онкологии. Участвовал в рабочей группе Всемирной организации здравоохранения по раку, в работе международных симпозиумов и конференций по проблемам онковирусологии и онкоиммунологии.

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