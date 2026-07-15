Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

В последующие годы Лев Зильбер трудился в Институте микробиологии имени С. Н. Виноградского Российской академии наук, Научно-исследовательском институте вирусологии Академии медицинских наук СССР. В 1961-м на базе Центрального института эпидемиологии и микробиологии создал первый в стране отдел общей иммунологии и онкологии. Участвовал в рабочей группе Всемирной организации здравоохранения по раку, в работе международных симпозиумов и конференций по проблемам онковирусологии и онкоиммунологии.