«Опять привезли новую плитку»: очередной ремонт улицы Гагарина возмутил жителей Алматы

В социальных сетях жители Алматы выразили недовольство очередными работами на аллее вдоль проспекта Гагарина в районе улицы Курмангазы. Автор одной из публикаций заявил, что на участке вновь начали менять покрытие и вмешиваться в существующую систему полива.
«Опять привезли новую плитку, опять уничтожили кучу зелени, опять пытаются закопать систему орошения», — написал он. В комментариях пользователи поддержали автора. Одни отметили, что ремонт продолжается уже несколько месяцев, другие пожаловались, что летом аллея превратилась в строительную площадку.
«Такая шикарная аллея была несколько лет. Высадили кусты, не поливают, всё наполовину сухое уже», — написал один из комментаторов. Другие пользователи также выразили недовольство происходящим.
«В том году же делали реконструкцию. Что опять не так?» — говорится в одном из комментариев. В акимате Алматы сообщили, что работы связаны не с полной заменой покрытия, а с благоустройством территории и модернизацией инженерной инфраструктуры.
«По пр. Гагарина ведутся работы по благоустройству для улучшения полива зеленых насаждений. Замена существующей брусчатки не планируется, ведутся работы исключительно по восстановлению провалов и обновлению, расширению стыков на перекрестках», — сообщили в акимате.
Также в ведомстве пояснили, что на аллее обновляют систему полива. «Старый металлический полив в связи с изношенностью труб, коррозией и сложностью в обслуживании меняется на современную систему автоматического полива с устройством капельного орошения», — отметили в акимате.
В ведомстве добавили, что последнее благоустройство проспекта Гагарина на участке от проспекта Абая до улицы Толе би проводилось в 2020 году.