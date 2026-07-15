При капремонте улицы Бассейной в Калининграде планируют вырубить более 200 деревьев

Власти Калининграда ищут подрядчика для капитального ремонта участка улицы Бассейной от проспекта Мира до улицы Лейтенанта Катина. На работы готовы направить 54,1 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Заявки на участие в торгах принимаются до 21 июля, итоги планируют подвести 23 июля.
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт дороги, тротуаров, ливневой канализации, установить бортовой камень, тактильную плитку и провести другие работы. Срок выполнения работ составит 275 календарных дней с момента заключения контракта.
Проект предусматривает масштабную вырубку зелёных насаждений. В ведомости объёмов работ указана валка 205 деревьев различных диаметров. Из них 99 деревьев планируется спилить с корчевкой пней, еще 106 — без корчевки. Кроме того, предусмотрена вырубка 90 кустарников.
Также подрядчику предстоит выкорчевать 209 пней. Работы по удалению зеленых насаждений выделены в отдельный этап и должны занять 20 календарных дней после завершения подготовительных мероприятий.
В контракте отдельно оговорено, что заказчик обязан предоставить подрядчику порубочный билет до начала работ. После завершения ремонта исполнитель должен представить документы о выполненном компенсационном озеленении.
Финансирование проекта предусмотрено за счет городского бюджета Калининграда. Стоимость контракта составляет 54 144 361 рубль.