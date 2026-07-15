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Более 700 подростков Канского округа получили свои первые паспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Канском округе 726 человек, которым исполнилось 14 лет, впервые стали обладателями паспорта гражданина Российской Федерации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Канском округе 726 человек, которым исполнилось 14 лет, впервые стали обладателями паспорта гражданина Российской Федерации.

В канском отделе по вопросам миграции отмечают рост числа обращений за получением документов в преддверии государственных праздников. Ближайший из них — День Государственного флага Российской Федерации (22 августа). Получение первого документа станет важным этапом взросления для подростков.

Для участия в торжественном мероприятии важно заранее обратиться в миграционную службу или региональное отделение «Движения Первых».

В полиции сообщили, что процесс оформления паспорта занимает не более пяти рабочих дней с момента подачи заявления и всех необходимых документов.