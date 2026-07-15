КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому россияне смогут получить компенсацию за ущерб от телефонных мошенников.
Пострадавший должен обратиться в банк и сообщить, что перевод был совершен под влиянием злоумышленников. Если кредитная организация подтвердит, что выполнила все требования закона и не могла предотвратить операцию, обращение направят оператору связи. В случае, если провайдер не выявил подозрительный номер и не принял необходимые меры, именно он выплатит компенсацию.
Возмещение ущерба должно быть произведено в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней. Решение можно будет оспорить. Мера вошла во второй пакет инициатив по борьбе с кибермошенничеством, подписанный президентом Владимиром Путиным в июне.