«Квадрат» в комнате сильнее всего в Черноземье подорожал в Курске

«Коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут: всегда будут родственники, которые не могут полюбовно разделить завещанную квартиру и вынуждены продавать ее по частям. Находятся и покупатели, которым невмоготу “потянуть” отдельное жилье, и они решают “есть слона по частям”. До тех пор, пока владение комнатой дает право на регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать. Ну, а цены на них продолжат колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка вторичной недвижимости», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.