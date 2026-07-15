В ЕАО двоих жителей задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в даче взятки сотруднику органов безопасности в особо крупном размере.
Как сообщили в УФСБ России по ЕАО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое граждан предложили должностному лицу денежное вознаграждение за общее покровительство. Их противоправные действия были пресечены при передаче первой части взятки.
«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сообщила официальный представитель пресс-службы УФСБ России по ЕАО Наталья Матвеенко.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.