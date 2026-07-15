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В ЕАО двоих жителей задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

Деньги, по версии следствия, предназначались за общее покровительство.

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в даче взятки сотруднику органов безопасности в особо крупном размере.

Как сообщили в УФСБ России по ЕАО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое граждан предложили должностному лицу денежное вознаграждение за общее покровительство. Их противоправные действия были пресечены при передаче первой части взятки.

«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сообщила официальный представитель пресс-службы УФСБ России по ЕАО Наталья Матвеенко.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.