Судья получил условный срок за неправосудный приговор в Нижегородской области

В Нижегородской области судья Вячеслав Круглов выслушал приговор за неправосудное решение. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.
Как стало известно, фигурант допустил нарушение во время работы судьей в Зубово‑Полянском районе Мордовии. Рассматривая дело о смертельной аварии, он назначил обвиняемому наказание ниже установленного предела, выполнив просьбу представителей судейского сообщества.
Круглов вину не признал. Ему назначили 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Также мужчине запретили 2 года занимать должности в судебной системе.
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