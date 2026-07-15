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Судья получил условный срок за неправосудный приговор в Нижегородской области

Ему также запретили два года работать в судебной системе.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области судья Вячеслав Круглов выслушал приговор за неправосудное решение. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.

Как стало известно, фигурант допустил нарушение во время работы судьей в Зубово‑Полянском районе Мордовии. Рассматривая дело о смертельной аварии, он назначил обвиняемому наказание ниже установленного предела, выполнив просьбу представителей судейского сообщества.

Круглов вину не признал. Ему назначили 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Также мужчине запретили 2 года занимать должности в судебной системе.

Ранее мы писали, что предприниматель выплатил 4,5 млн рублей семье погибшей в ДТП нижегородки.