30 человек утонули в Красноярском крае с начала лета

За полтора месяца лета в Красноярском крае на воде погибли уже 30 человек, из 4 — несовершеннолетние. Об этом сообщили представители МЧС на пресс-конференции о прохождении купального сезона в регионах Сибири.
По всему Сибирскому федеральному округу из 163 утонувших — 39 детей. Спасателям удалось спасти 6 несовершеннолетних. В каждом из случаев дети были либо одни на водоеме без родителей, либо взрослые потеряли за ними контроль.
Отмечается, что сотрудники МЧС, правоохранительные органы, волонтеры и муниципалитеты ведут активную предупредительную работу с населением СФО. За полтора месяца провели более 33 тысяч профилактических мероприятий с охватом около 75 тысяч человек; проверили 10 тысяч мест неорганизованного отдыха; выявили и пресекли 39 нарушений общественного порядка, 28 человек привлекли к административной ответственности.
«Купальный сезон еще продолжается. Настоятельно рекомендуем купаться только на официально открытых пляжах, не отпускать детей одних к воде, не заходить в воду в нетрезвом виде и соблюдать правила плавания на маломерных судах», — призвали в МЧС.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.