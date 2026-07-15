Более 60 автомобилей конфисковали у красноярских водителей за пьяную езду

В Красноярске с начала года у водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, конфисковали более 60 автомобилей. Машины изъяли в пользу государства. Такая мера применяется к нарушителям, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за нетрезвое вождение либо отказ от медицинского освидетельствования, но повторно совершили это нарушение. После обвинительного приговора суда автомобиль, принадлежащий нарушителю, передают в собственность государства. Дальнейшую судьбу конфискованного транспорта определяют уполномоченные органы. В Госавтоинспекции отмечают, что конфискация помогает бороться с повторными нарушениями и снижает риск аварий с участием нетрезвых водителей. Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. Напомним, что житель Красноярского края купил сыну питбайк и попал под уголовное дело.