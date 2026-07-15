Трех автомобилистов оштрафовали в очередях на АЗС в Нижнем Новгороде

Напомним, ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Дефицит топлива, возникший ещё в конце июня, привёл к тому, что на ряде АЗС бензин просто исчез. Другие заправки подняли цены. А там, где топливо ещё продают по старым ценам, выстроились многочасовые очереди.