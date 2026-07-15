Половина волгоградских новостроек приходится на Дзержинский район

По данным Волгоградстата, 79,3% нового жилья в регионе в первом полугодии 2026-го построили в городах. При этом на Волгоград приходится 46,3% всех областных новостроек на 188,4 тысячи «квадратов». А застройщики ввели 55% нового жилья. В лидерах по застройке оказался Дзержинский район, на него приходится более половины объема. Следом идет Советский район. Далее почти на равных идут Краснооктябрьский, Тракторозаводский и Кировский. А вот в центре за полгода не ввели ни одной новостройки.