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Половина волгоградских новостроек приходится на Дзержинский район

406 тысячи «квадратов» жилья построили за полгода в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

За январь-июнь 2026 года в Волгоградской области ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 406,8 тысячи квадратных метров. Из них 279 тысяч построили для себя жители региона. И лишь 127,8 тысячи «квадратов» в многоквартирных домах на счету застройщиков.

Строительство жилья в Волгограде. Фото: Волгоградстат.

По данным Волгоградстата, 79,3% нового жилья в регионе в первом полугодии 2026-го построили в городах. При этом на Волгоград приходится 46,3% всех областных новостроек на 188,4 тысячи «квадратов». А застройщики ввели 55% нового жилья. В лидерах по застройке оказался Дзержинский район, на него приходится более половины объема. Следом идет Советский район. Далее почти на равных идут Краснооктябрьский, Тракторозаводский и Кировский. А вот в центре за полгода не ввели ни одной новостройки.

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