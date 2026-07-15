Клычков объяснил сохранение продажи бензина по номерам в Орловской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля был введен в Орловской области на период с 4 по 25 июля. Спустя несколько дней Андрей Клычков отметил, что мера позволила минимизировать очереди на АЗС до одной-двух машин. Подобный подход начали брать на вооружение в других субъектах РФ. Сегодня также сообщалось, что сокращение очередей на орловских заправках подтверждается данными сайта-локатора АЗС Russiabase и Минэнерго РФ. В других регионах Черноземья обстановка хуже — в частности, Воронежскую и Тамбовскую области называют в числе регионов, где зафиксирована наиболее сложная ситуация с доступностью автомобильного топлива.