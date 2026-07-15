Пострадавшие, которые отравились в кафе на Алексеевской улице, выписаны домой

«В этом заведении сначала была немного другая организация — кофейня, — и она соответствовала санитарным нормам. Сейчас это кафе с более расширенным меню. Соответственно, под него нужно было подстроить технологию пространства, кухни, поменять технологические процессы, чтобы не пересекались сырые и готовые продукты. В итоге результат этих пересечений и привел к тому, что произошло», — уточнила Наталья Садыкова.