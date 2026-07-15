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Пострадавшие, которые отравились в кафе на Алексеевской улице, выписаны домой

Само заведение пока что закрыто на 70 суток для устранения выявленных нарушений.

Источник: Нижегородская правда

Все пострадавшие, которые отравились в популярном кафе на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы. Сейчас они чувствуют себя в порядке, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

По словам Садыковой, среди пострадавших были туристы из Москвы и Татарстана, а также жители Нижнего Новгорода. Их выписали домой. При этом одна из пострадавших семей уже отправилась на отдых за границу.

После отравления посетителей в популярном кафе проведение массовых проверок заведений региона не планируется.

«Для таких проверок есть определенный порядок: либо требование прокуратуры, либо поручения правительства Российской Федерации. Только в таком случае мы можем устраивать какие-то внеплановые рейдовые мероприятия. Также профилактические мероприятия могут проводиться по заявлению самих предпринимателей», — пояснила сотрудник ведомства.

При этом чаще всего подобные случаи с отравлениями гостей происходят по халатности самих предпринимателей.

«В этом заведении сначала была немного другая организация — кофейня, — и она соответствовала санитарным нормам. Сейчас это кафе с более расширенным меню. Соответственно, под него нужно было подстроить технологию пространства, кухни, поменять технологические процессы, чтобы не пересекались сырые и готовые продукты. В итоге результат этих пересечений и привел к тому, что произошло», — уточнила Наталья Садыкова.

Напомним, что несколько человек заболели сальмонеллёзом, позавтракав в популярном кафе в центре Нижнего Новгорода. Они заказали блюдо с колбасками, яйцами и ветчиной, а спустя несколько часов после его употребления почувствовали неприятные симптомы — рвоту, диарею и даже обмороки. Всех заболевших увезли в инфекционную больницу на лечение.

После проверки Роспотребнадзора 8 июля 2026 года суд принял решение закрыть заведение на 70 суток для устранения всех нарушений. После этого, пояснила Садыкова, сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку, чтобы проверить соблюдение санитарных норм в кафе. А уже дальнейшую его судьбу будет определять суд.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk1MyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF.

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