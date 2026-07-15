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На проспекте Ленина в Волгограде завершили укладку асфальта

В Волгограде отремонтировали 2,5 километра дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Краснооктябрьском районе Волгограда завершили укладку асфальта на обновляемом участке проспекта Ленина — от улицы Штеменко до Тарифной, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Подрядчик отремонтировал 2,5 километра дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты демонтировали старое покрытие, укрепили основание и уложили два слоя нового асфальтобетона. Также привели в порядок колодцы и заменили бортовой камень.

Сейчас рабочие благоустраивают тротуары и остановочные площадки. На участке установят новые остановочные павильоны и современные светофоры. Финальный этап — нанесение дорожной разметки и обновление знаков.