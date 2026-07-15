На проспекте Ленина в Волгограде завершили укладку асфальта

Подрядчик отремонтировал 2,5 километра дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты демонтировали старое покрытие, укрепили основание и уложили два слоя нового асфальтобетона. Также привели в порядок колодцы и заменили бортовой камень.