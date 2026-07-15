В Кузбассе на участке трассы Томск — Мариинск уложили новый асфальт

На отрезке с 79-го по 86-й километр специалисты также смонтировали барьерное ограждение, а сейчас там устанавливают дорожные знаки. Кроме того, были проведены работы по устранению пучин. Общая готовность объекта составляет около 70%. Ремонт должны завершить в октябре 2026 года.