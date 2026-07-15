В Кузбассе на участке трассы Томск — Мариинск уложили новый асфальт

Новое асфальтовое покрытие уложили на участке автодороги Томск — Мариинск в Кузбассе. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.
На отрезке с 79-го по 86-й километр специалисты также смонтировали барьерное ограждение, а сейчас там устанавливают дорожные знаки. Кроме того, были проведены работы по устранению пучин. Общая готовность объекта составляет около 70%. Ремонт должны завершить в октябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.