В парках «Россия — Моя история» провели более 18 тысяч экскурсий

«Сейчас мы целенаправленно выстраиваем систему, где наши исторические парки работают в связке со школой и системой образования, а подготовка к экзаменам и просветительские программы становятся логичным продолжением уроков. Мы уже видим, как интеграция в систему Минпросвещения дает эффект: все больше школьников и педагогов приходят в наши парки в разных городах», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.