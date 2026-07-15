В парках «Россия — Моя история» провели более 18 тысяч экскурсий

Более 18 тыс. экскурсий с начала года провели в парках «Россия — Моя история». Пространства посетили свыше 2 млн человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Пространства работают в 26 городах страны. До конца года планируется открыть еще четыре парка в Хабаровске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Кирове. Они становятся не только местом для отдыха и развлечений, но и дополнительной образовательной площадкой, где школьные занятия дополняются мультимедийными экспозициями, лекциями, встречами с экспертами и специальными просветительскими программами.
«Сейчас мы целенаправленно выстраиваем систему, где наши исторические парки работают в связке со школой и системой образования, а подготовка к экзаменам и просветительские программы становятся логичным продолжением уроков. Мы уже видим, как интеграция в систему Минпросвещения дает эффект: все больше школьников и педагогов приходят в наши парки в разных городах», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.
Самыми посещаемыми региональными парками стали пространства в Тюмени, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. При этом Ростов-на-Дону стал абсолютным лидером по числу школьников, а парк в Донецке, открывшийся в конце 2025 года, уже вошел в пятерку лучших по общей посещаемости и возглавил рейтинг по экскурсиям. Парки новых регионов — Донецка, Луганска и Мелитополя — суммарно приняли более 158 тыс. человек, что подтверждает высокий интерес жителей новых регионов.
Впервые запущены интенсивы по подготовке к ЕГЭ по истории: занятия ведут победители конкурса «Учитель года России», а успешный пилотный запуск планируется масштабировать на всю сеть парков с нового учебного года. Также во всех регионах прошли федеральные просветительские циклы занятий — «Урок мужества» и «Без срока давности» об истории Великой Отечественной войны. В первом полугодии вся сеть присоединилась к главным национальным памятным датам: Дню памяти и скорби, 80-летию Великой Победы, Дню России и Всероссийской акции «Ночь музеев».
Отдельным направлением проекта стали мобильные исторические парки «Россия — Моя история», которые за первое полугодие 2026 года успели побывать в семи городах: Севастополе, Гурзуфе, Симферополе, Бердянске, Краснодаре, Евпатории и Ростове-на-Дону. Мобильные парки приняли более 42 тыс. посетителей, для которых провели почти 3 тыс. экскурсий. В Краснодаре открылся третий мобильный парк с экспозицией о выдающихся соотечественниках в сферах науки, медицины, изобретений и культуры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.