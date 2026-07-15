Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думала, сердце остановится»: ростовчане рассказали о ночной атаке БпЛА

Минувшей ночью жители Ростова-на-Дону пережили настоящий шок. Около двух часов ночи в одном из.

Минувшей ночью жители Ростова-на-Дону пережили настоящий шок. Около двух часов ночи в одном из жилых кварталов города раздался взрыв беспилотника. О произошедшем журналистам Привет-Ростов рассказали местные жители.

По словам очевидицы, вся семья проснулась от странного звука, похожего на треск мопеда. Он раздавался совсем близко, а следом прогремел мощный взрыв.

— Я думала, у меня сердце остановится. Как это страшно! — цитирует СМИ ростовчанку.

Жители до сих пор не знают, сбили ли беспилотник средствами ПВО или он взорвался сам. По сообщениям соседей, осколками выбило стекла в нескольких домах, есть повреждения крыш. Люди признаются: выходить на улицу сразу после взрыва никто не решился, последствия начали оценивать только утром.

На месте происшествия всю ночь работали оперативные службы — сотрудники МЧС и пожарные обследовали территорию и призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше